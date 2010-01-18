به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امین شعبانی ظهر دوشنبه در جریان دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل ضعف در زیرساختها ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص رعایت عدالت آموزشی در استان کردستان به درستی اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: در حالی که در این ماده قانونی به صراحت در خصوص رعایت عدالت آموزشی و همچنین فراهم کردن امکانات و شرایط لازم و مساوی برای تحصیل دانش آموزان تاکید شده است ولی متاسفانه بنا به دلایل مختلف این ماده قانونی به درستی در کردستان رعایت نمی شود و در مواردی باعث ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مناطق روستایی استان شده است.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر بعضی از روستاهای استان کردستان از داشتن فضاهای آموزشی استاندارد رنج می برند و در مواردی هم مدارس فرسوده و غیرقابل استفاده هستند که باید هر چه سریعتر نسبت به تامین اعتبار برای پوشش این نقاط ضعف برنامه ریزی شود که البته با توجه به حضور حاجی بابایی در راس وزارت آموزش و پرورش این موارد توسط نمایندگان استان در مجلس مطرح و قرار است پیگیری شود.

شعبانی در ادامه با اشاره به نیاز استان کردستان به ساخت و توسعه مدارس و آموزشگاه های شبانه روزی به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار استان عنوان کرد: میزان ترک تحصیل در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی به ویژه دختران در استان کردستان بالاست و می توان با توسعه و تجهیز آموزشگاه های شبانه روزی این مشکل را برطرف نمود.

وی گفت: با توجه به نیاز استان کردستان و سایر مناطق کشور به بازسازی و اجرای طرح مقاوم سازی مدارس، هماهنگی های اولیه برای افزایش اعتبارات این بخش در بودجه سال آینده و همچنین اختصاص ردیف اعتباری بری این طرح در قالب برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.

بعد از پایان این جلسه نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره به همراه مسئولان نوسازی مدارس استان از اجرای طرح مقاوم سازی دبستان دخترانه شاهد سنندج بازدید کردند.