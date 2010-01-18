برنامه های برون مرزی دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی مصطفوی، در نشست خبری امروز خود با صحاب رسانه گفت: کمیته بین‌الملل ستاد دهه فجر، با همکاری نهادهای عضو این کمیته برنامه‌های فرهنگی متنوعی را برای مخاطبین و علاقمندان انقلاب اسلامی در خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده است.



مصطفوی با یادآوری اینکه مخاطبین این برنامه ها در خارج از مرزهای کشور بسیار متنوع و پراکنده هستند، تاکید کرد: برنامه‌های برون مرزی بزرگداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با ظرفیت پذیرش مخاطبین ساماندهی شده و به ویژه با رویکرد هنری و فرهنگی و پژوهشی همراه است.



وی افزود: دستاوردها و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران با زبان هنر و در قالب برپایی نمایشگاه‌های عکس، نقاشی و برگزاری هفته های فرهنگی در خارج از کشور عرضه خواهد شد.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری هفته‌های فرهنگی در چهار کشور جهان در ایام دهه فجر و برپایی نمایشگاه با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف در 13 کشور جهان خبر داد.



مصطفوی اضافه کرد: به منظور آشنایی علاقمندان با توانمندی‌های سینمای پس از انقلاب اسلامی در ایران، هفته فیلم به صورت ویژه در 21 کشور جهان برگزار می‌شود و به مدت هفت شب فیلم سینمایی ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد.



وی افزود: در هفته‌های فیلم، علاوه بر نمایش فیلم، از دست‌اندرکاران سینمایی کشور از جمله کارگردانان و بازیگران برای حضور در میان علاقمندان خارج از کشور دعوت می‌شود.



مصطفوی همچنین خبر داد، چهار نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی در چهار کشور به صورت ویژه دایر می‌شود.



وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در هفتاد کشور رایزنی فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: در تمامی این کشورها در ایام الله ده فجر، سمینار و همایش انقلاب اسلامی برگزار می‌شود که در این نمایشگاه‌ها از اساتید برای ارائه مقالات مختلف با موضوع بررسی و شناخت ابعاد و ارزش‌های انقلاب اسلامی دعوت به عمل می‌آید.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: یکی از اقداماتی صورت گرفته در دهه فجر امسال ، تهیه یک فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای با موضوع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است که به هفت زبان ترجمه شده ودستاوردهای انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد. وی گقت: تلاشهایی صورت گرفته تا این فیلم از تلویزیون‌های کشورهای مختلف همراه با پیام سفیر ایران در آن کشورپخش شود.

وی در خصوص فعالیتهای پژوهشی مورد بهرهبرداری در دهه فجر نیز گفت: ترجمه و چاپ مجموعه 30 جلدی قانون اساسی ایران به 30زبان دنیا از جمله این فعالیتهاست .



وی قانون اساسی ایران را یک مجموعه ارزشمند خواند و یادآور شد: این مجموعه،حاصل نظام جمهوری اسلامی ایران و مرجعی ارزشمند برای دوستاران نظام اسلامی در جهان است.



مصطفوی خبر داد: سی اثر از رهبر کبیر انقلاب به صورت کتاب الکترونیک چاپ و آماده می‌شود. که در فضای مجازی و اینترنت نیز قرار خواهد گرفت و به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه شده است.



مصطفوی گفت: اعزام اساتید و علمای متخصص و آشنا با حوزه مشاوره خانواده و سایر حوزه‌ها به خارج از کشور جهت تبیین ابعاد و اهداف انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های کمیته بین الملل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است.



وی افزود: همچنین بنیاد اندیشه اسلامی مقالاتی را با موضوع انقلاب اسلامی به صورت ویژه نامه تهیه و ترجمه کرده است. از جمله نشریه زمزم به زبان انگلیسی، اکو به زبان انگلیسی و الوحده به زبان عربی و نشریه محجوبه ویژه بانوان که در دهه فجر در فضای مجازی نیز قرار می‌گیرد.



مسئول کمیته بین‌الملل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت پایگاه اطلاع رسانی امام خمینی به پنج زبان ، اطلاعات جامعی را در خصوص امام خمینی ارائه می‌دهد. همچنین بانک اطلاعاتی از مقامات مربوط به جمهوری اسلامی ایران به سه زبان برای مخاطبین خارج از کشور آماده و ترجمه شده است.



مصطفوی در پایان در خصوص راهپیمایی 22 بهمن در خارج از کشورگفت: در کشورهایی که ایرانیان در آنجا مقیم هستند تجمع و همایش هایی در روز 22 بهمن با حضور ایرانیان و افراد علاقمند به انقلاب اسلامی برگزار می شود.



وی اضافه کرد این مراسم به ویژه در کشورهای اسلامی به صورت شرکت در همایش‌های انقلاب اسلامی و به صورت تجمع در اماکنی که دارای مجوز هستند برقرار است. مصطفوی خاطرنشان کرد: در کشورهای همسایه از جمله عراق و پاکستان و به طور کلی کشورهایی که ارتباطات فرهنگی و مردمی فشرده‌ای با ایران دارند، این تجمعات به صورت ویژه‌تری برگزار می شود.

