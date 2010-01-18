نقد و بررسی تعدادی از فیلمهای جشنواره فیلم فجر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا کمال علوی ظهر دوشنبه در نشست خبری و هم اندیشی با اصحاب رسانه پیرامون هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد افزود: هر فیلم در سینماهای آفریقا و هویزه به طور مجموع در 3 نوبت اکران می شوند که در نوبت پایانی تعداد محدودی از فیلم ها با حضور عوامل فیلم در جلسات نقد و بررسی به نقد گذاشته می شود.

رئیس ستاد برگزاری هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد با بیان اینکه اسامی فیلم های به نمایش گذاشته شده در مشهد هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است اظهار داشت: فیلمی در جشنواره فیلم فجر مشهد به نقد گذاشته می شود که ارزشها و معیارهای لازم برای نقد را داشته باشد ضمن اینکه بتواند دستاوردی نیز به ارمغان بیاورد لذا سعی می کنیم از عوامل فیلم بتوانیم از کارگردان و نویسنده برای حضور در جلسات دعوت به عمل آوریم.

کمال علوی تصریح کرد: ساعت اکران فیلم ها در مشهد از ساعت 16 آغاز می شود و همانند سالهای گذشته تخفیف های برای دانشجویان، ایثارگران و ... اعمال می شود.

وی افزود: بهانه برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد این است که سینمای بومی خراسان مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم بتوانیم از میهمانان و هنرمندانی که دارای سابقه فرهنگی مناسب و قابلیت های فرهنگی دعوت کنیم.

رئیس ستاد برگزاری هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد به مشخصه های اصلی برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد اشاره داشت و اظهار داشت: همدلی و همصدایی میان بخش های فرهنگی و هنری جامعه عامل مهمی است که در این زمینه مشهد به عنوان پایتخت معنوی بتواند جایگاه فرهنگی و معنوی خود را بروز نماید و مسئولین نیز بتوانند جایگاه ویژه ای برای کلان شهر مشهد قائل شوند تا در سالهای آینده بتوان بخشی از جشنواره بین المللی فیلم فجر به مشهد منتقل شود و بخشهایی همانند سینمای معناگرا به طور ویژه در مشهد برگزار شود.