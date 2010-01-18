دوازدهمین همایش یافته های پژوهشی معلمان پژوهنده خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سرپرست سازمان آموزش و پرورش خوزستان در این مراسم با بیان اینکه اساس کارآفرینی، پژوهش و تحقیق است، گفت: پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش کلید حل مشکلات است و برای ارتقای‌ جایگاه آموزشی استان و ایجاد تحول باید مسیر را به سمت تحقیق و پژوهش سوق بدهیم و در همین رابطه تمهیدات لازم در حال فراهم شدن است.

قدرت اله رشیدی پور در بخش دیگری از سخنان خود علم آموزی و یافته های پژوهشی را از منظر قرآن، حدیث و ائمه مورد تحلیل قرار دادد و افزود: هیچ کاری به اجرا، تداوم و عمل منجر نمی شود مگر آنکه با نظریه پردازی و تحقیق شده باشد و از نظر اسلام تحقیقی قابل قبول است که مجهولی را معلوم و راهکاری عملی را در پی داشته باشد.

بهروز پارسا، معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش خوزستان گفت: 992 پژوهش و مقاله علمی از طرف معلمان استان به دبیرخانه دوازدهمین همایش معلم پژوهنده استان خوزستان ارائه شد که از میان آنها 12 پژوهش به عنوان آثار برگزیده استانی و یک اثر به عنوان پژوهش برتر به مسابقات کشوری راه پیدا کرد.

غلامحسین عبادی، رئیس شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان نیز در ارتباط با اهداف همایش گفت: این همایش به منظور ارج نهادن به تجارب و خلاقیت ها و نوآوری معلمان و همچنین تقویت خودباوری توسعه فرهنگ پژوهش و فراهم ساختن زمینه های ارتقای دانش پژوهان معلم برگزار شده است و برداشت من این است که بسیاری از اهداف مورد نظر تأمین شده است.

عبادی در ارتباط با مقالات برتر معلمان پژوهنده استان گفت: پژوهش های رسیده به دبیرخانه همایش اکثراً قابل قبول بودند و از میان 992 پژوهش و مقاله و 12 اثر برگزیده شد.

وی افزود: علاوه بر 12 پژوهش برتر استانی و یک پژوهش برتر کشوری در سطح مناطق، نواحی و ادارات آموزش و پرورش شهرهای استان خوزستان 75 اثر به عنوان آثار منتخب منطقه ای مورد تقدیر قرار گرفته اند.