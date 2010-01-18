به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا افزود: با توجه به استقبال گسترده از برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق گرمسیری کشور که از 26 دی ماه آغاز شده بود نوبت اول این برنامه به مدت دو روز دیگر تمدید شده و تا 30 دی ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی نوبت دوم این واکسیناسیون نیز از یکم تا سوم اسفندماه انجام خواهد شد.

گویا با بیان اینکه از مهرماه سال 1379 هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشور رخ نداده است افزود: این در حالی است که کشور ما در همسایگی دو کشور از چهار کشوری قرار دارد که هنوز بیماری فلج اطفال به صورت بومی در آنها وجود دارد و این موفقیت نظام بهداشتی کشور مدیون زحمات نیروهای بهداشتی مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.

ایمن سازی خانه به خانه فلج اطفال که از روز 26 دی ماه در استانهای گرمسیر سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، فارس، خوزستان و بوشهر آغاز شده است تا 30 دی ماه ادامه خواهد داشت.