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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

تعزیه هیئت "متوسلین به علی اکبر(ع)" در کرج اجرا می شود

تعزیه هیئت "متوسلین به علی اکبر(ع)" در کرج اجرا می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول امور بقاع اداره اوقاف و امور خیریه کرج از اجرای برنامه تعزیه در کرج از سوی گروه تعزیه هیئت "متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)" خبر داد.

سیدمرتضی نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گروه تعزیه هیئت "متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)" یک گروه کشوری و مطرح است که در نقاط مختلف ایران برنامه اجرا کرده است.

وی ادامه داد: این گروه به مدت 20 شب بعد از نماز مغرب و عشا در کرج برنامه اجرا خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: این گروه در دهه اول صفر در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) کرج و دهه دوم صفر نیز در موقوفه مرحوم لیستر، باغ عقیق کرج برنامه اجرا می کند.

نوابی اظهار داشت: اجرای این گروه 29 دیماه آغاز می شود وتا پایان دهه اول صفر در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز گروه تعزیه یادشده تا 21 بهمن ماه سال جاری در موقوفه لیستر، باغ عقیق برنامه اجرا خواهد کرد.

هدف از برگزاری این مراسم اجرای نیات واقفین و نشر فرهنگ عاشورایی است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: این برنامه به همت اداره اوقاف و امور خیریه کرج برگزار می شود و هدف از برگزاری آن اجرای نیات واقفین و نشر فرهنگ عاشورایی است.

هیئت "متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)" حدود 25 سال است که فعالیت می کند.

کد مطلب 1019560

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