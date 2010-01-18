تعزیه هیئت "متوسلین به علی اکبر(ع)" در کرج اجرا می شود

سیدمرتضی نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گروه تعزیه هیئت "متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)" یک گروه کشوری و مطرح است که در نقاط مختلف ایران برنامه اجرا کرده است.

وی ادامه داد: این گروه به مدت 20 شب بعد از نماز مغرب و عشا در کرج برنامه اجرا خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: این گروه در دهه اول صفر در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) کرج و دهه دوم صفر نیز در موقوفه مرحوم لیستر، باغ عقیق کرج برنامه اجرا می کند.

نوابی اظهار داشت: اجرای این گروه 29 دیماه آغاز می شود وتا پایان دهه اول صفر در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز گروه تعزیه یادشده تا 21 بهمن ماه سال جاری در موقوفه لیستر، باغ عقیق برنامه اجرا خواهد کرد.

هدف از برگزاری این مراسم اجرای نیات واقفین و نشر فرهنگ عاشورایی است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: این برنامه به همت اداره اوقاف و امور خیریه کرج برگزار می شود و هدف از برگزاری آن اجرای نیات واقفین و نشر فرهنگ عاشورایی است.

هیئت "متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)" حدود 25 سال است که فعالیت می کند.