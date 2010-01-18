بنیاد سینمایی فارابی با 10 فیلم در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: بنیاد سینمایی فارابی امسال حضور گسترده و متنوع را در جشنواره فیلم فجر تجربه می‌کند و تولیدات ارزشمندی در ژانرهای مختلف از فارابی در جشنواره بیست و هشتم به نمایش در می‌آ‌یند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر رویدادی متنوع است ادامه داد: در این رویداد از دو پروژه فاخر بنیاد سینمایی فارابی رونمایی می‌شود، فیلم‌هایی چون "ملک سلیمان" شهریار بحرانی و "عصر روز دهم" مجتبی راعی در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر حضور دارند که به نوعی نمایانگر رویکرد جدید سینمای کشور در بهره گیری از تکنولوژی‌های روز صنعت فیلمسازی در بیان ارزش‌ها و مفاهیم دینی و ملی کشور است.

وی همچنین از نمایش تولیدات بنیاد سینمایی فارابی با موضوع انقلاب اسلامی در جشنواره فیلم فجر خبر داد و افزود: فیلم‌های "یک گزارش واقعی" ساخته داریوش فرهنگ و "کیمیا و خاک" ساخته عباس رافعی از دیگر تولیدات بنیاد سینمایی فارابی هستند که می‌توانند تا حدودی نقش سینمای کشور را در خصوص بازتاب وقایع انقلاب اسلامی ایفا کنند.

میرعلایی با اشاره به نمایش تولیدات سینمای کودک در جشنواره فیلم فجر تصریح کرد: فیلم‌هایی چون "پرواز مرغابی‌ها" علی شاه‌حاتمی، "خواب‌های دنباله دار" پوران درخشنده، "نخودی" جلال فاطمی و "همبازی" غلامرضا رمضانی از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی در حوزه سینمای کودک و نوجوان است که به نوعی می‌توانند زمینه‌ساز حضور و مشارکت نسل‌های مختلف در جشنواره فیلم فجر را فراهم کنند و جشنواره بیست و هشتم با نمایش این آثار از بخش مهمی از مخاطبان کشور غافل نشود.

به گفته میرعلایی فیلم‌های "نفوذی" ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی، و "پسرآدم، دختر حوا" ساخته رامبد جوان از دیگر تولیدات بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم فجر به شمار می‌روند.

