اردوغان ، چاوز و ماهاتیر محمد در راه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، منابع نزدیک به جنبش حماس با اشاره به سفر قریب الوقوع "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، از اتمام تدابیر جاری برای نهایی کردن ورود وی از طریق گذرگاه زمینی رفح خبر می دهند.

"ایمن طه" از رهبران حماس با اشاره به سفر اخیر هیئتی از ترکیه به غزه همراه با کاروان شریان زندگی 3، اظهار داشت : از سفر اردوغان به غزه استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد : "هوگو چاوز" (رئیس جمهوری ونزوئلا) و "ماهاتیر محمد" (نخست وزیر سابق مالزی) نیز به احتمال فراوان در ماه مارس به غزه می آیند.

نوار غزه از سال 2006 تحت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی بسر می برد، محاصره ای که با روی کار آمدن حماس شدت گرفت و اخیرا با اقدامات مصر در ساخت دیوار فولادی و دریایی دور تا دور غزه به اوج خود رسیده و تکمیل شده است.

تا کنون سه کاروان از کمکهای انسان دوستانه با هدف شکستن نمادین محاصره غزه وارد این منطقه شده اند.