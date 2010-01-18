نشست مشترک کلانتران مرزی ایران و عراق در قصر شیرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ذوالفقاری فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت ایرانی، نشست مشترک کلانتران مرز دو کشور در روز جاری را در راستای تداوم نشست ها وتوافقات قبلی خواند و اعلام آمادگی کرد در جهت اجرای توافقات موجود فی ما بین، از جمله موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به کلانتران مرز مورخ 26 دسامبر 1975، همکاری لازم را با طرف عراقی به عمل آورد.

وی همکاری نزدیک مرزبانان دو کشور را درجهت توسعه روابط دو کشور مهم ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: سوء تفاهمات موجود از کانال ترتیبات مندرج در مجموعه معاهدات 1975 مرتفع گردد.

سپهبدعبدالحسن لازم فرمانده مرزبانی جمهوری عراق و رئیس هیئت عراقی نشست کلانتران مرز را در جهت تعمیق بخشیدن به روابط دو کشور مهم ارزیابی کرد.

این نشست را نشان حسن نیت و التزام به توافقات اخیر فی ما بین وزرای خارجه دو کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که سوء تفاهمات موجود در برخی مسائل مرزی از طریق کمیسیون های مختلط فنی حل و فصل گردد.