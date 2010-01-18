نخستین مانور مدیریت بحران آلودگی هوا در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه 13 شهرداری تهران در حاشیه برگزاری این مانور گفت: آمارها نشان می‌دهد سالانه پنج هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند اما این سئوال مطرح است که آیا حساسیت لازم در این خصوص در بین مسئولان امر وجود دارد یا خیر؟

راحتی با اشاره به اینکه هر سال هفته هوای پاک می‌آید و سازمان محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط به نوعی وارد عمل شده و تبلیغات می‌کنند اما پس از پایان هفته همه چیز تمام می‌شود تا سال بعد.

وی به آمار کودکان مبتلا به انواع سرطانهای خون اشاره کرد و گفت: این آمار در تهران بسیار بیشتر از سایر نقاط است.

رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه 13 شهرداری تهران با اشاره به برخی مشکلات در کشور گفت‌: در حالی که 70 درصد آلودگی هوا منشا خودرویی دارد هم اکنون مرجع تولید، تصویب استاندارد و تایید خودرو، زیرمجموعه یک خانواده هستند که به نظر می‌رسد جای مردم و نمایندگان آنها در این تصمیم‌گیری خالی است.

نخستین مانور مدیریت بحران آلودگی هوا روز دوشنبه در ستاد مدیریت بحران منطقه 13 آغاز شد و مسئولان شهری، راهور، محیط زیست، نیروی انتظامی و سایر بخشهای مرتبط با حضور در این ستاد به هدایت بخشهای مرتبط پرداختند.

همچنین پایگاههای سیار امدادرسانی و اطلاع ‌رسانی نیز در منطقه مستقر و نسبت به توزیع ماسکهای رایگان و امدادرسانی اولیه به شهروندان اقدام کردند.