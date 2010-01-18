اختصاص 10 میلیارد تومان به توسعه آی تی در ادارات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آمار و فناوری اطلاعات مازندران در استانداری افزود: این اعتبارات طی سال های برنامه پنجم و سالانه دو میلیارد تومان در دستگاه های اجرایی مازندران جذب خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت جذب نیروی انسانی ماهر و مسلط در دستگاه های اجرایی و درک موقعیت و احترام به نیروی انسانی خاطر نشان کرد: پرورش و نگهداری منابع انسانی در دستگاه ها مهم تر و با اهمیت تر از جذب آنها است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران در خصوص جابجایی و ساماندهی ساختمانهای دولتی استان گفت: تاکنون 50 دستگاه اداری در استان جابجا شده است.

جمشیدی با بیان اینکه مازندران در زمینه ساماندهی ساختمانهای دولتی رتبه خوبی نسبت با سایر نقاط کشور داشته است، افزود: واگذاری ساختمان سابق فرمانداری سوادکوه به دانشگاه پیام نور، واگذاری ساختمان محیط زیست از جمله ساختمانهای جابجا شده در استان است.

وی در ادامه در خصوص تدوین پودمانهای آموزشی مورد نیاز استان گفت: کارگروه تحول اداری این اختیار را داراست که در صورت نیاز دستگاه ها این کارگاه را برگزار نماید.

به گزارش مهر، تدوین کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان بخش دولتی و آسیب های روانی آنها در سازمان بهزیستی مصوبه این جلسه بوده است.