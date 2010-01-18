۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آماده حضور ناظران AFC هستیم/ امکانات ویژه برای میزبانی مطلوب در آسیا

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان از آمادگی ورزشگاه شهید باهنر برای بازدید ناظران AFC جهت تائید برگزاری مسابقات لیگ قهرمان آسیا در این ورزشگاه خبر داد.

نصرالله گنجعلی‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همه چیز آماده حضور نمایندگان و ناظران AFC در کرمان است و قطعا با شرایط موجود مشکلی برای میزبانی ما ایجاد نخواهد شد.

وی در مورد آخرین وضعیت پروژکتورهای ورزشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: تمام پروژکتورها را وصل و یکبار هم برای امتحان آنها را روشن کردیم. البته هنوز مشکلات اندکی وجود دارد که برطرف خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان با تاکید بر تکمیل و استانداردسازی این ورزشگاه افزود: ما امکانات جدید و ویژه ای را برای میزبانی لیگ قهرمانان در نظر گرفته ایم که سقف دار کردن قسمت VIP یکی از آنهاست تا بتوانیم میزبان شایسته ای برای این رقابت‌ها باشیم.

گنجعلی خانی در پایان گفت: بسیار امیدوارم با اقداماتی که در این مدت صورت گرفته است، ناظران AFC امکانات ورزشگاه شهید باهنر را تائید کنند تا در کرمان میزبان مسابقات مس در یکی از معتبرترین مسابقات فوتبال در آسیا باشیم.

