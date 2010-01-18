به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی کارشناس مسائل بین المللی در نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس که در حاشیه اجلاس بین المللی خلیج فارس در مرکز مطالعات بین المللی وزارت امورخارجه سخنرانی می کرد با اشاره به ضرورت همکاری امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و ایران تصریح کرد: اهمیت تنگه هرمز بر همگان آشکار است. بنابراین همه کشورهای خلیج فارس باید برای تامین امنیت آن همکاری کنند.

وی با اشاره به اوضاع یمن، سومالی و سودان یادآور شد: آمریکا و قدرت های بزرگ بعد از اقدامات در جهت حضور در خلیج فارس هم اکنون برای سلطه در باب المندب کانال سوئز تلاش می کنند و خیمه شب بازی هایی را در آنجا راه انداخته اند.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه شاه بیت امنیت خلیج فارس نفت و گاز است اضافه کرد: شورای همکاری خلیج فارس بدون حضور ایران و عراق همیشه ناقص بوده بود و کارایی لازم را نداشته است.

در ترتیبات همکاری منطقه ای باید ایران و عراق حضور داشته باشند تا منظومه کار شورای همکاری خلیج فارس کامل شود و علاوه بر این حتی می توان دایره را وسیع تر کرد تا ترکیه و پاکستان نیز به این مجموعه پیوند بخورند.

وی تاکید کرد: تجربه 30 ساله گذشته ایران به اعراب ثابت کرده است که ایران بدنبال مداخله در امور آنان نبوده و هیچگاه از ایرانی بودن و شیعه بودن برای بر هم زدن ترتیبات منطقه ای استفاده نکرده است.

احمدی با اشاره به اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود گفت: همگرایی منطقه ای ضرورت دارد . بسیاری از کشورهای مناطق مختلف جهان ترتیبات منطقه ای را لحاظ کرده اند.

وی افزود: حتی کشورهای منطقه خلیج فارس می توانند ترتیبات دیگری غیر از شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کنند و سازوکاری جدید بوجود آورند.

احمدی ابراز امیدواری کرد: با همکاری ایران و عراق و عربستان کشورهای منطقه خلیج فارس به سمت همکاری اقتصادی حرکت کنند تا در ادامه همکاری های امنیتی بدست آید.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: موانع همکاری کشورهای منطقه خلیج فارس جنبه واقعی ندارد و خیالی است و علاوه بر اینکه ایران هموار در منطقه یک بازیگر تعادل بخش بوده است و در دولت سازی در عراق و افغانستان و نیز میانجی گری در قره باغ ایران نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.