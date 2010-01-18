تیم ملی امارات مغلوب مهرام شد / تثبیت صدرنشینی مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مهرام ایران مقابل تیم ملی امارات در پنجمین روز مرحله مقدماتی مسابقات بین‎المللی جام شیخ راشد دبی با نتیجه 110 بر 72 به پایان رسید.

نماینده کشورمان که پیش از این تیم‎های الجزیره مصر و الوحده سوریه را هم شکست داده بود با کسب این پیروزی صدرنشینی خود در صدر جدول رده‏بندی گروه B را با 6 امتیاز تثبیت کرد. در گروه B نیز تیم الجلا سوریه با همین امتیاز بالاتر از 4 تیم دیگر قرار دارد.

روز پنجم رقابت‎های بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی امروز (دوشنبه) با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* النصر امارات - اسمارت فیلیپین

* الریاضی لبنان - الوحده سوریه

* زین اردن - شانویل لبنان

در چارچوب بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی فردا (سه شنبه) 3 دیدار برگزار خواهد شد که طی آن تیم مهرام مقابل الریاضی لبنان به میدان می‎رود. برنامه دیدارهای فردا هم به این شرح است:

* تیم ملی امارات - الجزیره مصر (ساعت 17)

* الریاضی لبنان - مهرام ایران (ساعت 19)

* الجلا سوریه - زین اردن (ساعت 21)