تیم ملی امارات مغلوب مهرام شد / تثبیت صدرنشینی مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مهرام ایران مقابل تیم ملی امارات در پنجمین روز مرحله مقدماتی مسابقات بینالمللی جام شیخ راشد دبی با نتیجه 110 بر 72 به پایان رسید.
نماینده کشورمان که پیش از این تیمهای الجزیره مصر و الوحده سوریه را هم شکست داده بود با کسب این پیروزی صدرنشینی خود در صدر جدول ردهبندی گروه B را با 6 امتیاز تثبیت کرد. در گروه B نیز تیم الجلا سوریه با همین امتیاز بالاتر از 4 تیم دیگر قرار دارد.
روز پنجم رقابتهای بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی امروز (دوشنبه) با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* النصر امارات - اسمارت فیلیپین
* الریاضی لبنان - الوحده سوریه
* زین اردن - شانویل لبنان
در چارچوب بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی فردا (سه شنبه) 3 دیدار برگزار خواهد شد که طی آن تیم مهرام مقابل الریاضی لبنان به میدان میرود. برنامه دیدارهای فردا هم به این شرح است:
* تیم ملی امارات - الجزیره مصر (ساعت 17)
* الریاضی لبنان - مهرام ایران (ساعت 19)
* الجلا سوریه - زین اردن (ساعت 21)
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