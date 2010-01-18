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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

با گرفتن 5/5 میلیون دلار؛

دزدان دریایی سومالی نفتکش یونانی را رها کردند

دزدان دریایی سومالی نفتکش یونانی را رها کردند

دزدان دریایی سومالی پس از گرفتن پنج و نیم میلیون دلار، نفتکش یونانی حامل دو میلیون بشکه نفت عربستان و خدمه آن را رها کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دزدان دریایی سومالی یک فروند نفتکش سوخت یونانی و 28 خدمه آن را آزاد کردند.

ماران سنتوروس، نفتکش سوخت یونانی با 16 خدمه فیلیپینی، 9 خدمه یونانی، دو خدمه اوکراینی و یک رومانیایی در 29 نوامبر سال گذشته ربوده شد.

این نفتکش سوخت، دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد آمریکا منتقل می کرد.

منابع خبری از پرداخت پنج و نیم میلیون دلار به دزدان دریایی توسط مدیریت نفتکشهای "ماران" در آتن به منظور آزادی این نفتکش خبر داده اند.

دزدی دریایی در سومالی از تحولات مهم سالهای اخیر در آبهای این منطقه است و بیشتر کشورهای جهان قربانی این پدیده جدید شده اند و ناوهای جنگی خود را به این منطقه گسیل کرده اند، اما همچنان دزدی دریایی در این منطقه ادامه دارد.

 

کد مطلب 1019585

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