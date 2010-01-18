دزدان دریایی سومالی نفتکش یونانی را رها کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دزدان دریایی سومالی یک فروند نفتکش سوخت یونانی و 28 خدمه آن را آزاد کردند.

ماران سنتوروس، نفتکش سوخت یونانی با 16 خدمه فیلیپینی، 9 خدمه یونانی، دو خدمه اوکراینی و یک رومانیایی در 29 نوامبر سال گذشته ربوده شد.

این نفتکش سوخت، دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد آمریکا منتقل می کرد.

منابع خبری از پرداخت پنج و نیم میلیون دلار به دزدان دریایی توسط مدیریت نفتکشهای "ماران" در آتن به منظور آزادی این نفتکش خبر داده اند.

دزدی دریایی در سومالی از تحولات مهم سالهای اخیر در آبهای این منطقه است و بیشتر کشورهای جهان قربانی این پدیده جدید شده اند و ناوهای جنگی خود را به این منطقه گسیل کرده اند، اما همچنان دزدی دریایی در این منطقه ادامه دارد.