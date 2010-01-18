راه اندازی 17 مجتمع فرهنگی قرآنی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کریم نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فعالیت های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی ماتزندران در بابل گفت: این تصمیم در نشست روز گذشته با استاندار مازندران تصویب شد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه 17 مجتمع فرهنگی قرآنی در17 شهرستان این استان ایجاد می شود.

کریم نژاد افزود: در این نشسیت نیز مدیر عامل اتحادیه مراکز قرآنی مردمی و مسئول دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران به عنوان اعضای اصلی کارگروه فرهنگی قرآنی استان انتخاب شد.

وی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد این اعضاء بسته پیشنهادی منصوب به تاسیس 17 مجتمع فرهنگی قرآنی در استان را در سفر سوم ریاست جمهوری به استان ارائه کنند و پیگیر این کار شوند.

سعید قربانی، مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این جلسه گفت: مرحله دوم آزمون تخصصی حفاظ که اوایل مهرماه سال جاری بطور همزمان در سراسر کشور برگزار تعداد هفت نفر در استان با کسب نمره حد نصاب قبولی پذیرفته شده و به مرحله نهایی راه یافتند.

وی تصریح کرد: مجتبی محمدزاده ، سید فاطمه حسینی، صدیقه خالقی، راضیه ملک پایین، حکیمه نصیری، سمیه عبداله زاده و سمانه رضایی در رشته 10 جزء حفظ قرآن کریم به عنوان اسامی قبول شدگان مازندرانی در این آزمون هستند.

قربانی افزود: مرحله سوم و پایانی این آزمون در اوایل بهمن ماه سال جاری بطور همزمان در سراسر کشور برگزار و افرادی که در این آزمون پذیرفته شوند، اسامی نهایی آنان متعاقبا از سوی سازمان دارالقرآن الکریم اعلام خواهد شد.

حدود 24 نفر از حفاظ، مدرک تخصصی حفاظ را تاکنون در مازندران کسب کرده که از این تعداد 9 نفر در سال 85 تعداد پنج نفر در سال 86، سه نفر در سال 87 و تعداد هفت نفر در سال 88 صاحب این مدرک شدند.