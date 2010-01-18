به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانی فرد در خصوص آخرین اخبار مربوط به حذف کنکور با اشاره به جلسه ماه گذشته گفت: در این جلسه قرار بود وضعیت فارغ‌التحصیلان و دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی و ملاک قرار دادن معدل آنها در صورت حذف کنکور مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این گزارش تهیه شده و در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم قرار گرفت.

عباسپور خاطر نشان کرد: بناست پس از بررسی این گزارش در جلسه‌ دیگری سال مشخصی را برای حذف کنکور تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون برای حذف کنکور سال 91 بود، تصریح کرد: امیدواریم بین سال 91 تا 93 آن سالی که می‌تواند بهترین نتیجه را با حذف کنکور داشته باشد، انتخاب شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سال 91 انتخاب شود قاعدتاً به تغییر قانون نیازی ندارد اما اگر سالهای دیگر انتخاب شود یا باید در قانون تغییری ایجاد کنیم و یا اینکه در برنامه 5 ساله پنجم توسعه ذکر کنیم که سال حذف کنکور تمدید شده و مثلاً تا پایان سال اول یا دوم برنامه پنجم به اجرا در خواهد آمد. البته این موضوعات هم اکنون در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اضافه کرد: پیش از این در قانون حذف کنکور آمده بود که تا پایان سال اول برنامه پنجم این قانون به اجرا در آید و کنکور حذف شود اما باتوجه به تغییراتی که در اجرای این قانون به وجود آمد که منشا بیشتر آن نیز تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش بود. به دلیل اینکه بار این قانون نیز بر دوش آموزش و پرورش است و باید خود را آماده می‌کرد، عملاً اقدام موثری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش بحث این که حذف کنکور در سال 91 محقق می‌شود یا خیر و برنامه‌ریزی در این رابطه در حال مطالعه و بررسی است تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.