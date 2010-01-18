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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

حسنی مبارک:

مشکلی برای برقراری روابط دوستانه با ایران نداریم

مشکلی برای برقراری روابط دوستانه با ایران نداریم

رئیس جمهوری مصر با اشاره به مذاکرات اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله دکتر علی لاریجانی تاکید کرد:مصر مشکلی در برقراری روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان از جمله ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، "حسنی مبارک" روز گذشته در دیدار از استان کفر الشیخ، اظهار داشت: در دیدار با علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی ایران) و منوچهر متکی (وزیر امور خارجه ایران) بر حل مشکلات امنیتی معلق مانده میان دو کشور به عنوان گام نخست در از سرگیری روابط تاکید کردیم.

وی با اشاره به اینکه قاهره از روابط دوستانه با تمام کشورها استقبال می کند، تاکید کرد: مشکلی در برقراری ارتباط با تهران نداریم.

رئیس جمهوری مصر در ادامه روابط مصر با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای عربی را بسیار خوب توصیف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، 29 آذر با هدف حضور در نشست کمیته بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه‌ بین‌المجالس کشورهای اسلامی وارد قاهره شده و بلافاصله با دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود.

علی لاریجانی در این دیدار دو ساعته با حسنی مبارک درباره روابط مصر و ایران و همچنین تحولات منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخته بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر مواضع اصولی خود درباره مسائل جهان اسلام و حمایت از آنها از جمله مسئله فلسطین تاکید کرده و از مواضع انفعالی برخی کشورهای عربی از جمله مصر و همراهی آنها با اقدامات تجاوزکارانه و ضد بشری صهیونیستهای غاصب بر ضد ملت فلسطین انتقاد کرده است که این مواضع اصولی نارضایتی سران این کشورها را به دنبال داشته است.

کد مطلب 1019591

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