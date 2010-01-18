نظام امنیتی فعلی خلیج فارس کارآمدی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر کیهان برزگر که عصر دوشنبه در نشست همکاری شورای همکاری خلیج فارس با ایران در حاشیه اجلاس بین المللی خلیج فارس سخن می گفت، یادآور شد: نوع جدید توازن قوا در منطقه تضاد نقش ها بین ایران و آمریکا است، گفت: بر اساس این نظریه بازی ایران و آمریکا در منطقه ، بازی برد و باخت است که با تامین امنیت یکی برای دیگری ناامنی بوجود می آید.

وی تاکید کرد: آمریکا ، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای قبول دارد اما معتقد است که قدرت های منطقه ای باید با آمریکا هماهنگی داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به عقیده من امنیت خلیج فارس امنیت داخلی ایران به شمار می رود و جای تردید وجود ندارد که امنیت انرژی، ایران به امنیت خلیج فارس وابسته است.

برزگر افزود: اشتباه آمریکایی ها این است که فکر می کنند ایران قوی به ضرر منافع آمریکا است در حالی که یک ایران قدرتمند می تواند عاملی برای حفظ منافع منطقه ای باشد.

در ادامه ساکاشی ئیروشیما از کشور ژاپن به ارائه سخنانی پیرامون وضعیت همکاری های ژاپن با کشورهای اسلامی پرداخت.

این کارشناس ژاپنی مسلط به زبان فارسی بود و سخنان خود را به فارسی ادا کرد.