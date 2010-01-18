اتاق تهران ادعای روزنامه صهیونیستی"جروزالم پست" را مضحک خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه صهیونیستی"جروزالم پست" با عنوان "دولت ایران یک سیستم نرم افزاری از شرکت اسرائیلی خرید" که درآن از "اتاق بازرگانی تهران" به عنوان طرف قرارداد کمپانی"دارونت" یاد شده است، روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران با صدوراطلاعیه ای این ادعا را قویا تکذیب کرد.

اتاق تهران در این اطلاعیه ضمن رد شدید این گزارش، ادعای روزنامه صهیونیستی را مضحک دانسته و آن را درراستای شایعه پراکنی و دروغ سازی های رایج بنگاه های دروغ پراکنی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

دراین اطلاعیه آمده است: هیچ گونه قراردادی میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و کمپانی صهیونیستی منعقد نشده و استنباط ما این است که چنین شایعاتی به واسطه نقش سازنده و تاثیرگذار این تشکل بزرگ بخش خصوصی دراقتصاد کشور ازسوی دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

