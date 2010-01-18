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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

غرب و شمالغرب کشور بارانی می شود

غرب و شمالغرب کشور بارانی می شود

بر اساس اطلاعات رسیده از نقشه های هواشناسی از بعد از ظهر امروز با نزدیک شدن سامانه ای بارشی به کشور از سمت غرب و شمالغرب بر مقدار ابرها افزوده شده و بارش در این مناطق آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: دامنه فعالیتهای این سامانه در روز سه شنبه به تدریج به بخشهایی از جنوب غرب کشور نیز کشیده خواهد شد. روز چهارشنبه همچنین با تاثیر موج دیگری از این سامانه در جنوب غرب، غرب، دامنه های زاگرس به تدریج مرکز، جنوب و سپس دامنه های جنوبی البرز ابرناکی و بارش پیش بینی می شود.

 بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت برف و در مناطق جنوبی تر کشور با رعد و برق همراه خواهد بود. همچنین در 24 ساعت آینده برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

کد مطلب 1019597

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