۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

محاکمه یک مقام سابق آلمان به اتهام تسهیل فروش سلاح به کشورهای عربی

یک مقام سابق آلمان به خاطر گرفتن رشوه برای تسهیل فروش تسلیحات به عربستان سعودی، امروز محاکمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک مقام سیاسی آلمان برای تسهیل فروش تسلیحات به عربستان سعودی، امروز در دادگاهی محاکمه شد.

"کارل هاینتز شرایبر"، 75 ساله، در سال 1991 در نتیجه رسوایی سیاسی به وجود آمده که در نهایت به سخت تر شدن قوانین فروش تسلیحات در آلمان منجر شد به کانادا گریخته بود. کانادا سال گذشته بعد از مدتها مناقشه دیپلماتیک بین برلین و اتاوا، شرایبر را به آلمان تحویل داد.

وی متهم به گرفتن 15 و نیم میلیون دلار رشوه برای تسهیل فروش هواپیما و زره پوش به عربستان سعودی در سال های 1993 تا 1988 میلادی است. در صورت محکومیت، وی به 15 سال حبس محکوم خواهد شد.

وکیل وی، شخصیتهای برجسته سیاسی آلمان را پشت ماجرای فروش تسلیحات به عربستان اعلام کرده و موکل خود را در این ماجرا تنها یک واسطه اعلام کرده است.

در قوانین آلمان، فروش تسلیحات پیشرفته نظامی از آنجا که قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی را کاهش می دهد، شامل قوانین سخت گیرانه و محدودیت های گسترده است.

