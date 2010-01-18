به گزارش خبرگزاری مهر ، علی شیرزادیان سخنگو و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد : سامانه جدید هشدار آنی و پایش پرتوهای محیطی کشور ورود احتمالی آلودگی هسته ای به کشور را از کشورهای همسایه کنترل می کند.

وی ضمن اعلام افزایش تدابیر سازمان برای حفاظت مردم و محیط در برابر آلودگی های احتمالی خارجی اظهار داشت: متوسط دز گامای محیطی از طریق این سامانه که با هدف کسب اطلاع به هنگام از ورود احتمالی آلودگی هسته ای کشورهای همسایه از طریق هوا و ممانعت از ورود اقلام آلوده به مواد رادیواکتیو به کشور راه اندازی شده است، به صورت لحظه ای در دسترس می باشد.

شیرزادیان اضافه کرد: تهران، جلفا، رامسر، بجنورد، سرخس، چابهار، بندرعباس، بوشهر، اهواز، کرمانشاه، ارومیه ، بیرجند و زاهدان، شهرهایی هستند که با این سامانه کنترل می شوند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: این سامانه با بهره گیری از جدیدترین تکنیک ها در حوزه فناوری اطلاعات به دست متخصصان داخلی ساخته شده و از ابتدای سال 88 در دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است.