جشنواره ملی ایده‌ های برتر در یزد برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، شهرام شکوهی ظهر دوشنبه در نشست تصمیم‌ گیری و بررسی برنامه ‌های جشنواره ملی ایده ‌های برتر با حضور اصحاب رسانه در استان یزد اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج و تشویق خلاقیت و نوآوری، شناسایی نیروهای خلاق و برقراری ارتباط با آنها، شناسایی قابلیت‌های فناوری موجود در کشور و ... برای هفتمین سال متوالی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در جشنواره ایده‌ها، ابتکارات و اختراعات برتر افراد در گروه‌ های مختلف فنی مهندسی، علوم پایه، انسانی، پزشکی، کشاورزی، فرهنگ و هنر و سایر علوم مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرد و سپس به عنوان ایده،‌ ابتکار و خلاقیت سال معرفی می‌ شود، افزود: این طرح ‌ها باید دارای ویژگی‌های خاصی نظیر قابل تبدیل به محصول قابل لمس، فراگیری استفاده از آن در جامعه، دارا بودن ارزش افزود، مرتبط بودن آن با انواع فناوری ‌ها و ... باشد.

شکوهی با اشاره به ایده‌ها و طرح‌های ارسالی به این جشنواره بیان داشت: بیشترین ایده‌ها مربوط به گروه‌های فنی - مهندسی و پزشکی و کمترین آن مربوط به گروه علوم انسانی بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآینده داوری در این جشنواره‌ خاطرنشان کرد: داوری معمولا در این جشنواره دچار چالشهای فراوانی بوده اما امسال تلاش شده با تشکیل جلسات مختلف و متعدد و برنامه‌ ریزی، مشکلات در این زمینه به حداقل ممکن کاهش یابد.

شکوهی فرآیند داوری را شامل کمیته علمی، غربالگری، کارگروه بررسی عدم تکراری بودن و کمیته برشمرد و افزود: تلاش می شود 40 درصد داوران در سطح ملی و 60 درصد داوران از استان یزد انتخاب شوند تا دسترسی به آنها آسانتر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار طرح‌ها و ایده‌ های رسیده به جشنواره در شش سال گذشته اظهار داشت: این جشنواره در سال 82 کلید خورد و در آن سال 453 ایده به جشنواره ارسال شد اما کمترین آمار ایده‌های ارسالی مربوط به سال 84 با 400 ایده و بیشترین آن مربوط به سال گذشته با هزار و 675 ایده بوده است.

شکوهی برپایی نمایشگاه ملی ابتکارات و اختراعات در کنار جشنواره را از بخش‌های جنبی و مهم این جشنواره برشمرد و افزود: در این نمایشگاه نیز طرح ‌های برتر انتخاب خواهند شد.

وی حامیان این جشنواره را استانداری یزد، گروه پیشگامان کویر یزد، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق، مرکز مخابرات استان یزد، شرکت برق منطقه‌‌ای و ... اعلام کرد.

مهلت ثبت‌ نام در هفتمین جشنواره ایده‌های برتر تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳٨٨ و زمان برگزاری نمایشگاه آن نیز ۱٠ تا ۱۲ اسفندماه سال جاری اعلام شده است.