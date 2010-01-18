نگهداری مساجد بین راهی به دولت واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: با پیگیریهای کمیسیون فرهنگی مجلس کمیته ای متشکل از وزارت راه، میراث فرهنگی و برخی از متولیان امور فرهنگی مسئول پیگیری ساماندهی مساجد بین راهی در کشور شده اند.

وی در رابطه به علت این امر نیز توضیح داد: با توجه به اینکه برخی از مساجد بین راهی در مناطق غیر مسکونی بوده و افراد متولی به طور دائم از در آن اقامت ندارد پیشنهاد شد برای ارائه خدمات مناسب به مسافران نگهداری و توسعه آن به دولت واگذار می شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون سه هفته به کمیته ها فرصت داده تا آخرین وضعیت مساجد بین راهی و طرح ساماندهی آن را ارائه دهند، افزود: در این خصوص معتقدیم از هر جهت وزارت راه با توجه به اینکه نظارت بر راه ها را نیز عهده دار است می تواند متولی مناسب برای رسیدگی به وضعیت مساجد بین راهی باشد.

دستغیب اضافه کرد: به دنبال این هستیم که این طرح تا قبل از تعطیلات امسال به نوعی اجرا شد تا خدمات مناسبتری در مساجد بین راهی به مسافران نوروزی ارایه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مساجد بین راهی در استان فارس نیز گفت: این استان همان طور که در راه عقب بوده در مساجد بین راهی و ارائه خدمات مناسب به مسافران نیز با مشکل مواجه است به طوریکه هم اکنون مساجد بین راهی استان فارس به لحاظ ارائه خدمات وضعیت مناسبی ندارند که امید می رود با اجرای طرح ساماندهی مساجد بین راهی و واگذاری آن به دولت این مشکل نیز در استان برطرف شود.