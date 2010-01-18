تیم صنایع و معادن همدان سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دیدار رده بندی 14 کشتی گیر از دو تیم در هفت وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند که در مجموع تیم صنایع و معادن همدان سوم و رشد دانه گرگان چهارم شد.

در وزن 55 کیلوگرم، محمد سلطانی از تیم همدان برابر حریف خود به پیروزی رسید و در وزن 60 کیلوگرم نیز کمیل ذبیحی از تیم رشد دانه گرگان 2 بر 2 بیژن چنگیزی فر از تیم صنایع و معادن همدان را مغلوب کرد.

در وزن 66 کیلوگرم، سیاوش گودرزی 2 بر 1 برابر سجاد محمدی از تیم رشد دانه گرگان و در وزن 74 کیلوگرم، مرادگایداروف با نتیجه 2 بر صفر حسن طهماسبی و در وزن 84 کیلوگرم، جمال میرزایی از همدان برابر محمدباقر عالی از تیم رشد دانه گرگان پیروز شدند.

در وزن 96 کیلوگرم، سعید امیری از تیم صنایع و معادن همدان برابر حریف خود یاسر قربانی با نتیجه 2 بر 5 باخت و در وزن 120 کیلوگرم نیز حمید سیقی از تیم صنایع و معادن همدان برابر مهدی مازندران از رشد دانه گرگان به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در مرحله مقدماتی مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد که صبح دوشنبه در گرگان برگزار شد، تیم گاز مازندران 5 بر 2 برابر رشد دانه گرگان به پیروزی رسید و تیم نفت تهران 6 بر 1 تیم صنایع و معادن همدان را شکست داد.

دیدار فینال هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت تا دقایقی دیگر بین تیمهای گاز مازندران و نفت تهران برگزار می شود.