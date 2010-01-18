بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو وزیر نیرو در این حکم بر ایجاد همدلی و هماهنگی سازمانی، بهره گیری نیروی انسانی توانمند نسبت به انجام محوله از جمله سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و ساماندهی بخش برق به عنوان بخش مهمی از ظرفیت تولید انرژی در کشور برای عرضه برق مطمئن و اقتصادی، هماهنگی و نظارت برای دستیابی به اهداف تعیین شده در قوانین برنامه پنجساله و سند چشم انداز، اقدامات جدی برای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه خصوصی سازی در صنعت برق تاکید کرده است.



وزیر نیرو در ادامه این حکم از محمد بهزاد خواسته است برای افزایش بهره وری در بخشهای تولید انتقال و توزیع ، کاهش تلفات انرژی، کاهش هزینه های اجرا و نگهداری تاسیسات برق، مدیریت تقاضا و مصرف برق ، ایجاد تعادل بین تقاضا و تولید جهت اصلاح الگوی مصرف برق ، فراهم شدن بسترهای لازم توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی و تنوع بخشی منابع مالی توسعه صنعت برق در معاونت برق و انرژی این وزارتخانه برنامه ریزی کند.



گفته می شود محمد بهزاد مدیرعامل توانیر با حفظ سمت به عنوان معاون وزیر نیرو در برق و انرژی منصوب شده است.



پیش از این، عباس علی آبادی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بود، ضمن اینکه علی آبادی اخیرا به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مپنا تعیین شده است.