لغو امتیاز فرهنگ آشتی ، همت و موج اندیشه/ تذکر به اعتماد و آفتاب یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه هیأت نظارت بر مطبوعات ، این هیات روزنامه "فرهنگ آشتی" را با توجه به تخلفات مستمر از مفاد قانون مطبوعات به استناد تبصره ماده 11 این قانون، لغو امتیاز کرد.
همچنین هفتهنامههای "همت" و "موج اندیشه" به علت تخلف از مفاد مختلف قانون از جمله توهین به برخی از شخصیتهای محترم نظام - علیرغم اصلاحات اساسی در آخرین ویژهنامه مربوطه با نام "به یاد شهید همت ـ موج اندیشه" - براساس ماده 27 و تبصره ماده 11 این قانون لغو امتیاز شدند.
محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن اعلام این خبر افزود: در این جلسه روزنامه "امین جامعه" به علت عملکرد مثبت در زمینه انعکاس اغتشاشات روز عاشورا که بخش قابل توجهی از اعمال تخریبی و قانون شکنیهای اغتشاشگران و بیحرمتی آنان نسبت به عزاداران امام حسین (ع) را به تصویر کشانده و موجب شناسایی و رسوایی حرمت شکنان گردید، مورد تشویق قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد به روزنامه "آفتاب یزد" به علت روند محتوایی پر تخلف از جمله مطالبی که موجب تبلیغ و تشویق به شرکت در اجتماعات غیرقانونی منجر به اغتشاشات میگردد، برای بار دیگر تذکر جدی هیئت نظارت ارسال شود.
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: برای روزنامه "اعتماد" نیز به علت درج مطلبی تحت عنوان "دولت بیصدا" در صفحه 4 ضمیمه مورخ 26 دیماه 88 آن روزنامه و به کارگیری تعابیر اهانتآمیز و منشاء فتنه دانستن دولت جمهوری اسلامی به استناد تبصره 4 ماده 9 و تبصره ماده 3 قانون مطبوعات تذکر کتبی هیئت ارسال شد.
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