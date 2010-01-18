عرصه های منابع طبیعی کشور با یک سوم نیروی مورد نیاز حفاظت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرهنگ حسن دهنوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد اظهار داشت: برای حفاظت از عرصه‌ های منابع طبیعی به 10 هزار نیرو نیاز است که این تعداد هم اکنون سه هزار نفر است اما قرار است تا پایان برنامه پنجم پنج هزار نیرو در اختیار این یگان قرار گیرد.

وی همچنین یادآور شد: از مجموع نیروهای یگان محافظت جنگل‌ ها و مراتع، 300 نفر را سربازان وظیفه تشکیل می‌ دهند که تقریبا حدود 30 درصد این افراد دارای تحصیلات تخصصی در این زمینه هستند.

گشت هوایی یگان حفاظت در کشور راه اندازی می شود

دهنوی با بیان اینکه هم‌ اکنون 180 پاسگاه ویژه منابع طبیعی در سراسر کشور تشکیل شده است از راه‌ اندازی گشت هوایی یگان حفاظت در آینده‌ ای نزدیک خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیشترین تخلفات در عرصه منابع طبیعی مربوط به تصرف و تخریب اراضی است، بیان داشت: علاوه بر تلفن 09696 که هم‌اکنون راه‌اندازی شده، تلفن 120 نیز مختص گزارشات یگان‌ حفاظت جنگل‌ ها راه ‌اندازی می‌شود تا از این طریق پیگیری و کسب اطلاع از تخلفات آسان‌تر انجام شود.

سالانه 32 تن گیاه دارویی و صنعتی از مراتع استان یزد برداشت می‌ شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: سالانه بیش از 32 تن گیاه دارویی و صنعتی از مراتع استان یزد برداشت می ‌شود.

محمدرضا عالم با اشاره به وجود 6.5 میلیون هکتار مرتع در منطقه یزد بیان داشت: علاوه بر تولید گیاهان دارویی و صنعتی در این مراتع، سالانه 720 هزار واحد دامی نیز از منابع مراتع استان تعلیف می‌ شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از این مراتع سالانه بیش از 500 خانوار بهره‌برداری و از این طریق امرار معاش می ‌کنند.

عالم با اشاره به ایجاد 71 هزار و 800 هکتار جنگل‌های دست‌کاشت در عرصه‌ های بیابانی، حفظ منابع طبیعی را یک امر مهم و حیاتی برشمرد و نقش محافظان منابع طبیعی را در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار خواند.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از تلاشهای سرهنگ علیرضا سلطانی تقدیر و سرهنگ مهدی توکلی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد معرفی شد.