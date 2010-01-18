اهتمام دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در حاشیه سفر به بابل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهتمام دولت مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: با اتمام مرحله نخست طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و تطبیق با پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مرتبط،‌ خانوارهای ایرانی به سه خوشه یک تا سوم طبقه بندی شدند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح تعداد ۸۰۹ هزار خانوار مازندرانی و جمعیت بالغ بر دو میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در این طرح مشارکت داشتند، گفت: از این تعداد جمعیت بیش از ۹۲ درصد جمعیت شهری و ۹۰ درصد آن خانوارهای روستایی بودند.

استاندار مازندران تصریح کرد: مرحله دوم طرح تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها که در راستای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها است از سوم بهمن ماه سال جاری آغاز و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

طاهایی گفت: خانوارها می توانند در تاریخ های مشخص شده با مراجعه به سایت مرکز آمار به آدرس www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خانوارهای خود را تایید و در غیر این صورت نسبت به ارائه اسناد برای اصلاح آن اقدام نمایند.

وی یادآور شد: تنها خانوارهایی که در خوشه های ۱ و ۲ قرار بگیرند مشمول پرداخت یارانه نقدی خواهند شد.