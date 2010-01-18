اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، یونس ضیغمی، ورزشکار یزدی در مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک مقام نخست را از آن خود کرد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی ژیمناستیک کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک سنگاپور در توکیو با معرفی پنج ژیمناست برتر برگزار شد.

این مسابقات در سالن ژیمناستیک شهید آذرپی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران با حضور رئیس فدراسیون و با قضاوت شش داور بین ‌المللی برگزار شد که یونس ضیغمی، ژیمناست ‌کار شهرستان یزد توانست بر سکوی نخست جای گیرد.

ضیغمی در حالی در اردوی آمادگی تیم ملی جوانان به سر می ‌برد که باید در اسفندماه سال جاری در توکیوی ژاپن با حریفان خود به رقابت بپردازد.

قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور نصیب تیم اصفهان شد

تیم عمران سازان اصفهان قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در یزد شد.

در بازی پایانی این رقابتها که بین تیم ‌های عمران‌سازان اصفهان و دریانوردان بوشهر در مجموعه ورزشی سلمان محمودآباد یزد برگزار شد، تیم اصفهانی با نتیجه 6 بر 5 به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت.

در بازی رده‌ بندی این رقابت‌ها نیز که طی روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی یزد برگزار شد، تیم نفت فلات قاره تهران، شش بر چهار از سد تیم سازه‌ سرای مازندران گذشت و سوم شد.

اعزام تیم هاکی استان یزد به استان فارس

تیم هاکی استان یزد برای شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان که از مورخه 29 دی ‌ماه به مدت پنج روز در استان فارس برگزار شد، عازم استان فارس شد.

تیم استان یزد با ترکیب مسعود دست‌پاک، اصغر جهانگیر، محمدحسن‌چی، محمد امیری دهج، محمد پوررضایی، سید سعید پورحسینی، روح‌ الله حسینی‌ مقدم، حسن نیکی ‌نژاد، محمد قاسمیان و داوود دهقان منشادی به عنوان بازیکن و محمد مهدی ملک احمدی به عنوان سرمربی، محمد عامری به عنوان مربی و حسین مصطفوی به عنوان سرپرست حضور خواهند داشت.

اعزام تیم فوتسال ناشنوایان استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور

تیم فوتسال ناشنوایان استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که از مورخه 27 دی ‌ماه به مدت پنج روز در استان گلستان برگزار می‌ شود، عازم این استان شد.

تیم استان یزد با ترکیب کاظم زارع، جواد یاوری، حسین حیدری، محمدمهدی رحیمی، امید شیخ‌زاده، مهدی ریاحی، مجتبی محمودی، هادی قاسمی، سیدامین دهقان، وحید فلاح با مربیگری مصطفی حیدری عازم این مسابقات شده است.

تساوی تیم فوتبال فولاد یزد در تهران

از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته دو باشگاه‌های کشور یک مسابقه بین تیم‌های فولاد یزد و گلشن رباط کریم در تهران برگزار شد که در پایان دو تیم به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند.