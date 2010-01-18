72 کشته و زخمی در حمله طالبان به کابل/ تلفات حملات آمریکا به شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اثر رشته انفجارهایی در کابل دست کم 12 نفر کشته شدند. در این انفجارها که امروز (دوشنبه) توسط عاملان انتحاری وابسته به طالبان انجام شد دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش انفجارهای امروز در مناطق مختلف کابل و در دو بازار پر رفت و آمد، یک سینما و یک هتل روی داده و بر اثر آن پنج غیرنظامی از جمله یک کودک جان خود را از دست داده اند.

"محمد حمید اتمر" وزیر کشور افغانستان با بیان این مطلب از کشته شدن عاملان انتحاری خبر داد. این در حالی است که بیش از 70 نفر در این حملات زخمی شده اند که 35 نفر از آنان غیرنظامی هستند.

شبه نظامیان طالبان در حملات امروز خود تلاش کردند همچنین با راهیابی به کاخ ریاست جمهوری افغانستان، علیه "حامد کرزای" سوء قصد نمایند. به گفته سخنگوی طالبان در این حملات 20 عامل انتحاری به دفتر کرزای و نیز وزارتخانه های دادگستری و دارایی یورش بردند.

امروز همچنین پس از وقوع چند انفجار در مناطق مختلف کابل، درگیری مسلحانه میان عوامل انتحاری و نیروهای امنیتی افغانستان در این شهر گزارش شد.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد که هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا بار دیگر به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی حمله کرده اند. بر این اساس در این حمله که به یک خانه در منطقه شاکوتی واقع در وزیرستان شمالی انجام گرفته 15 نفر کشته شده اند.

ارتش آمریکا در حمله مشابهی در این منطقه که چهار روز پیش رخ داد رفت ادعا کرد که "حکیم الله محسود" سرکرده طالبان پاکستان را کشته است، با این حال این خبر تکذیب شد و طالبان از زخمی شدن وی در این حمله خبر داد.