رهبری محور وحدت است / جریانی در صدد حذف چهره ها از نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد ، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات و ستاد دهه فجر استان خراسان رضوی افزود: به همه دوستان سراسر کشور عرض می‌کنم که این چه اصرار و اشتباه بزرگی است که ما چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگ کشور را احیانا به خاطر یک اشتباه از انقلاب جدا کرده و آنها را در برابر نظام اسلامی قرار دهیم؟

آیت الله واعظ طبسی اظهار داشت: در شرایطی که کشور بیش از همیشه نیازمند وحدت و آرامش است، باید با بیانی منطقی و اصولی و با نشان دادن حسن ظن در فضایی آرام، این اشخاص را متوجه خطر کرده و به همراهی با نظام اسلامی امیدوار کنیم.

بر اساس گزارش آستان قدس رضوی ، وی افزود: معتقدم صرف‌نظر از برخی اشتباهات پیش‌آمده، یک مجموعه فکری، حذف نیروهایی که می‌توانند برای نظام اسلامی بسیار مفید، کارآمد و پرنقش باشند را دنبال می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی به نقش رهبری و امامت جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: محور وحدت، صمیمیت و جلوگیری از تفرق و پراکندگی رهبر و امام جامعه اسلامی است و اوست که همواره فضا را آرام و امن نگاه داشته، از حقوق مردم دفاع می‌کند و با برخورداری از دلیلی روشن از جانب خداوند متعال و داشتن بصیرت در دین و مبانی اسلامی و یقینی که به ادامه راه دارد، جمهوری اسلامی را به امتیازات بزرگی در جهان رسانده‌ است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اینکه همه خود را موظف به عمل در چارچوب قانون دانسته، در پای میز مذاکره با سیاستمداران جهان از موضع عزت، غنا و استقلال سخن بگویند و کار برای مردم را افتخار خود بدانند، همگی نقش رهبری را در شکل‌گیری، تداوم و اجرای سیاست‌های اصولی نظام نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر انتقادی هست، باید با رعایت انصاف باشد و به تبیین درست وقایع برای جوانان و نوجوانانی منجر شود که دارای دلهای باصفا و فطرت پاک و آماده پذیرش هستند.

نمی توان با یک سلیقه کشور را اداره کرد

وی با بیان اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، گفت: یک سلیقه به تنهایی نمی‌تواند کشور را اداره کند، اگر یک سلیقه و جریان سیاسی، دستگاه اجرایی را اداره کند، وحدت در جامعه شکل نمی‌گیرد، نمی‌شود شعار وحدت بدهیم اما از افکار، تجربیات و یافته‌های سیاسی و علمی دیگران استفاده نکنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اصول‌نگری در برگزاری مراسم گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: تقویت انگیزه‌ها، به‌کارگیری نیروهای جوان و خوشفکر برای سرعت‌بخشی به کارها، انعکاس درست دستاوردهای نظام اسلامی، تشریح فضای استبدادی و خودکامگی رژیم ستم‌شاهی پهلوی از جمله محورهایی است که باید در این مراسم، نشست‌ها و همایش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد: به رغم تلاش صدا و سیما و بعضی رسانه‌ها برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی اما هنوز ذهن نوجوانان و جوانان ما در برابر تشکیک انسانهای مشکک مشغول است، این زمینه‌هایی که به یک سری ناباوری‌ها منتهی می‌شود باید در کنفرانس‌ها و محافل علمی سالگرد پیروزی انقلاب مورد توجه واقع شود.

نباید در بیان دستاوردها و توانمندی‌ها مبالغه کنیم

به گزارش مهر ، عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: باید نشان دهیم چه اتفاقی افتاده است، لذا در شرایطی که اتاق فکر و دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل سعی دارند از روشن‌شدن مسائل ممانعت کنند، خدا نکند حقی از کسی در کشور ضایع شده یا گوینده‌ای یک سخن گزنده علیه افرادی که باید با آنها با منطق صحبت شود، بیان کند. اینها، خیلی از مسائل را زیر سئوال می‌برد.

وی ادامه داد: امروز که شرایط خاصی از نظر سیاسی بر دنیا حکمفرماست و قدرت‌های سلطه‌گر بودجه کلانی را برای یک تهاجم نرم تدارک دیده و از تمامی فکرها و شیوه‌ها برای اهداف خود استفاده کرده است، می‌طلبد مراسم با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود و از نظر محتوا با سال‌های گذشته کاملا متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه منطق ما در برابر ملت‌ها و دولت‌ها، منطقی قابل قبول، اصولی، انسانی و اسلامی است، تأکید کرد: سعی کنیم در گفتارمان افراط و تفریط نباشد، ما ضمن اینکه امروز در همه زمینه‌های فرهنگی، فکری، سیاسی و علمی دنیا حرف برای گفتن زیاد داریم، اما هنوز تا رسیدن به آن مدارج عالیه اسلام ناب و قله رفیع ترسیم شده، فاصله داریم لذا نباید در بیان دستاوردها و توانمندی‌ها مبالغه کنیم.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی مسئول ستاد دهه فجر به ارائه گزارشی از برنامه‌های این ستاد در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.