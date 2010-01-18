ارسال 40 طرح به دبیرخانه اولین مسابقه طراحان کسب و کار زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار فرهنگ بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اغلب این طرحها دارای نوآوری و توجیه اقتصادی قابل توجیه هستند.

وی با اشاره به آغاز داوری طرحهای این مسابقه عنوان داشت: در دور اول داوری که در روز 18 دی ماه برگزار شد، 17 طرح مورد بررسی قرار گرفت و طرح های دیگر نیز تا سوم بهمن ماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج پس از آن اعلام خواهد شد.

فرهنگ استقبال کارشناسان و داوران استانی از کلیات برنامه را از نکات قابل توجه دانست و افزود: داوری این دوره با حضور اعضای شورای پارک علم و فناوری کرمانشاه، پنج داور استانی و در مجموع با حضور 14 داور بررسی می شوند.

وی با بیان این مطلب که طرحهای شاخصی در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند، اظهار داشت: طرح های برتر بلافاصله به صندوق مهر و دبیرخانه شیخ بهایی معرفی خواهند شد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه با اشاره به برگزاری دوره های کارآفرینی و موضوعات مرتبط با آن گفت: در راستای برگزاری هرچه مناسب تر این مسابقه در دو هفته گذشته سه کارگاه آموزشی با عناوین "از ایده تا عمل"، "تجاری سازی تکنولوژی" و "علل موفقیت و شکست شرکتهای تجاری" با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار شده است.

اولین مسابقه طراحان کسب و کار زاگرس با حمایت و همکاری استانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، موسسه آموزش عالی، صندوق مهر امام رضا (ع) و پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه به اجرا در می آید.

دومین مسابقه طراحان کسب و کار در قالب جشنواره فن آفرینی غرب کشور در اواخر اردیبهشت 89 برگزار می شود.