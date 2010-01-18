۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

سعد محمدی:

حمایت از ورزش جز سیاستهای اصلی شرکت مس است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید بر سرمایه گذاری در امور ورزشی گفت: در راستای موفقیت تیمهای شرکت مس با جدیت از ورزش حمایت می کنیم.

اردشیر سعد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از سیاستهای اصلی شرکت مس، حمایت از ورزش است که در همین راستا با جدیت از تیمهای ورزشی شرکت مس از جمله تیم فوتبال مس کرمان، فوتبال مس رفسنجان و فوتبال مس سرچشمه که از تیمهای موفق کشور هستند، حمایت می کنیم.

وی افزود: این تیمها نیاز به توجه و تقویت بیشتر دارند و در این راستا از تمام امکانات استفاده می کنیم.

وی اضافه کرد: وضعیت فعلی این تیمها شایسته صنعت بزرگ مس و مردم کرمان نیست.

سعد محمدی گفت: سعی می کنیم مشکلات تیمهای ورزشی باشگاه مس کرمان بخصوص فوتبال هرچه زودتر برطرف شود و فصل آینده به گونه ای عمل کنیم که مردم از آمدن به ورزشگاه لذت ببرند.

قرار است سعد محمدی در آخرین روز سفر خود به استان کرمان در تمرینات تیم فوتبال مس کرمان حضور یابد و از نزدیک با بازیکنان و مسئولان مس کرمان صحبت کند و در جریان مشکلات تیم قرار بگیرد.

