به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از یک روز تعطیلی عصر دوشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد. البته آبی پوشان صبح امروز را به تمرین با وزنه اختصاص داده بودند.



تمرین عصر استقلال که با حضور امیررضا واعطی آشتیانی مدیرعامل این باشگاه برگزار شد به مرور برنامه های تاکتیکی مد نظر صمد مرفاوی اختصاص داشت و در پایان نیز بازیکنان به فوتبال درون تیمی پرداختند.

آشتیانی در پایان این تمرین جلسه ای را پشت درهای بسته با بازیکنان برگزار کرد.

مجید نامجو مطلق ، محمد محمدی ، هاشم بیک زاده و فرهاد مجیدی از غایبان تمرین امروز آبی پوشان بودند و خسرو حیدری و میلاد نوری نیز با تاخیر به محل تمرین آمدند.

در حاشیه این تمرین برخی از بازیکنان استقلال از جمله سیاوش اکبرپور، مهدی امیرآبادی، وحید طالب لو، آرش برهانی و ... نسبت به مصاحبه هایی که به گفته آنها به صورت خیالی در برخی روزنامه ها منتشر می شود گلایه و اعتراض داشتند. البته صمد مرفاوی نیز بر این اتفاق تاکید کرد.