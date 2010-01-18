توضیحات یکی از مسئولان روزنامه فرهنگ آشتی درباره لغو امتیاز این روزنامه

محمدمهدی امامی ناصری رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه فرهنگ آشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از لغو امتیاز این روزنامه و آنچه او "رویه غیر قانونی لغو پروانه مطبوعات" خواند اظهار داشت: در تاریخ 11 دی ماه روزنامه فرهنگ آشتی و جمهوری اسلامی بخشی از بیانیه میرحسین موسوی را منتشر کردند که در این زمینه 14 دی ماه به این دو روزنامه تذکری کتبی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات داده شد.

وی افزود: این تذکر شامل تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات بود که می گوید: "اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند."

امامی ناصری گفت: با توجه به اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات انتشار بیانیه یکی از کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری را مشمول این تبصره در قانون مطبوعات دانسته بود ، ما پاسخی را خطاب به این هیئت و دبیر آن تنظیم کردیم و چنین تذکری را بجا ندانستیم.

وی با بیان اینکه "پاسخ ما به هیئت نظارت مطبوعات به منزله اصرار تلقی شده است" ادامه داد: این هیئت مستند به تبصره ماده 11 قانون مطبوعات پروانه روزنامه فرهنگ و آشتی را لغو کرده است.

تبصره ماده 11 قانون مطبوعات می گوید " در صورتی که صاحب امتیاز پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 این قانون را فاقد شود به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود".

رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه فرهنگ آشتی گفت : هیئت نظارت بر مطبوعات اگر خلافی از سوی روزنامه ای انجام می شود باید آن را به مراجع قانونی ارجاع دهند. قطعا ما این موضوع را به جهت نسبت دادن مطالب غیر واقع به روزنامه فرهنگ و آشتی از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.