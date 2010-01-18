لایحه دولت 20 نماینده به مجلس اضافه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع رسانی دولت خبر داد که مصطفی محمدنجار درحاشیه جلسه امروز دوشنبه هیئت دولت این موضوع را اعلام کرده است .

نجار ادامه داد : حال حاضر 290 نماینده مجلس داریم که براساس اصل 64 قانون اساسی از سال 68 هر 10 سال یکبار 20 نماینده اضافه می شود.

وی به مطالعات گسترده معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری اشاره کرد و افزود: این لایحه با توجه به ویژگیهای انسانی، جغرافیایی و سیاسی و بر مبنای عدالت و پیشنهاد استانداری ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وزیر کشور اضافه کرد: ‌این موضوع در مطالبات مردم و پیگیری حقوق آنان نقش مهمی دارد.

وی درباره زمان ارائه این لایحه به دولت گفت:‌ کار مطالعاتی این لایحه آغاز شده است و پس از نهایی شدن و تکمیل مطالعات به دولت ارائه می شود.

محمدنجار گفت:‌ فکر می کنم تا پایان امسال این لایحه به دولت ارائه شود.



بنا بر این گزارش در دوره دولت دهم مجوز حضور خبرنگاران رسانه ها در حاشیه جلسات دولت بسیار محدود شده و صرفا خبرنگاران صداو سیما و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران اجازه مصاحبه با اعضای هیئت دولت را در حاشیه این جلسات می یابند.

