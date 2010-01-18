به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در هفته پنجم مسابقات پینگ پنگ لیگ دسته یک کشور، تیم تنیس روی میز هیئت خراسان رضوی، تیم منتخب ایذه را با نتیجه 5 بر 2 شکست داد.

این مسابقه حساس در حالی در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد که پیشکسوتان و علاقمندان بسیار این رشته را به این سالن کشاند و شور و حال وصف ناپذیری را به پینگ پنگ خراسان رضوی حاکم کرد.

با پایان یافتن نیم فصل لیگ دسته یک کشور، تیم خراسان رضوی در حالی که چهار پیروزی و یک باخت در کارنامه خود ثبت کرده بود در جایگاه دوم رده بندی این مسابقات جای گرفت.



آماده شدن تیم هندبال بانوان استان برای مسابقات المپیاد

تیم هندبال بانوان خراسان رضوی جهت حضور در مرحله نهایی مسابقات المپیاد ایرانیان که دوم بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود، تمرین های آماده سازی تیم را زیر نظر مربیان، خانمها ملیحه نوری و تکتم خان بابازاده انجام می شود.

تیم جوانان استان که در مرحله مقدماتی مسابقات در منطقه خود به قهرمانی رسید، در مرحله نهایی با تیمهای استان تهران، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، لرستان، کرمان، کهگلویه و بویر احمد و مازندران دیدار خواهد داشت.

تیم بانوان استان سال گذشته نائب قهرمان مسابقات المپیاد شد.

برگزاری کلاس داوری تکواندو کشور در مشهد

دومین دوره کلاس داوری پومسه تکواندو در مشهد آغاز شد. در این دوره 41 داور تکواندو از استانهای کشور در دو بخش آقایان و بانوان زیر نظر مدرسین فدراسیون تکواندو قوانین داوری تکواندو در رشته پومسه را آموزش می بینند. در پایان این دوره افراد برتر دفترچه درجه 3 داوری را دریافت می کنند.

برترین شطرنج بازان جهان در مشهد

هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج به مناسبت دهه فجر در مشهد برگزار می شود. شطرنح باز برتر از کشورهای مطرح دنیا در 11 دور به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت می پردازند. این رقابت ها اواخر بهمن ماه به مدت پنج روز در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.