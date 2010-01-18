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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

مصریان:

افزایش ایمنی در معادن کرمان ضروری است

افزایش ایمنی در معادن کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات حفاظت بهداشت وزارت کار با اشاره به وجود معادن فراوان در کرمان خواستار توجه بیشتر مسئولان در افزایش سطح ایمنی معادن شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی مصریان عصر دوشنبه در سمینار ایمنی معادن کرمان اظهار داشت: استان کرمان معادن بسیاری را درخود جای داده است که با توجه به حجم معادن و تعداد کارگران معادن افزایش سطح ایمنی معادن در کرمان ضروری است.

وی تصریح کرد: رویکرد استفاده از تکنولوژی های مدرن به جای روشهای سنتی در معادن الزامی است و مسئولان این معادن باید توجه بیشتر در خصوص ایمنی معادن داشته باشند.

وی افزود: برگزاری سمینار ایمنی کار در معادن گام اول در جهت توسعه فرهنگ ایمنی کشور است.

مصریان عنوان کرد: امیدوارم با آموزش و بهینه سازی صنایع، کاهش حوادث ناشی از کار در کشور انجام شود و کارگر و کارفرما برای آموزش نکات ایمنی و بهینه سازی کارگاه ها احساس تکلیف کنند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان نیز در ادامه این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش با حضور مسئولان و کارگران معادن استان کرمان افزایش سطح آگاهی کارگران در خصوص ایمنی و آشنایی با آخرین وسایل ایمنی در معادن است.

سید جواد منصوری اضافه کرد: در این گردهمایی که با حضور جمعی از کارشناسان مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور و خبرگان کار در معدن برگزار شده است، مباحث ایمنی کار و اهمیت حفظ ایمنی در معادن مورد بحث قرار می گیرد.

منصوری گفت: افزایش آگاهی معدنکاران از موارد ایمنی و کاهش آمار سوانح معادن استان از اهداف همایش است.

کد مطلب 1019648

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