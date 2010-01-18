افزایش ایمنی در معادن کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی مصریان عصر دوشنبه در سمینار ایمنی معادن کرمان اظهار داشت: استان کرمان معادن بسیاری را درخود جای داده است که با توجه به حجم معادن و تعداد کارگران معادن افزایش سطح ایمنی معادن در کرمان ضروری است.

وی تصریح کرد: رویکرد استفاده از تکنولوژی های مدرن به جای روشهای سنتی در معادن الزامی است و مسئولان این معادن باید توجه بیشتر در خصوص ایمنی معادن داشته باشند.

وی افزود: برگزاری سمینار ایمنی کار در معادن گام اول در جهت توسعه فرهنگ ایمنی کشور است.

مصریان عنوان کرد: امیدوارم با آموزش و بهینه سازی صنایع، کاهش حوادث ناشی از کار در کشور انجام شود و کارگر و کارفرما برای آموزش نکات ایمنی و بهینه سازی کارگاه ها احساس تکلیف کنند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان نیز در ادامه این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش با حضور مسئولان و کارگران معادن استان کرمان افزایش سطح آگاهی کارگران در خصوص ایمنی و آشنایی با آخرین وسایل ایمنی در معادن است.

سید جواد منصوری اضافه کرد: در این گردهمایی که با حضور جمعی از کارشناسان مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور و خبرگان کار در معدن برگزار شده است، مباحث ایمنی کار و اهمیت حفظ ایمنی در معادن مورد بحث قرار می گیرد.

منصوری گفت: افزایش آگاهی معدنکاران از موارد ایمنی و کاهش آمار سوانح معادن استان از اهداف همایش است.