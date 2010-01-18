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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

اتحادیه اروپا :

17 درصد مردم اروپا زیرخط فقر قرار گرفتند

17 درصد مردم اروپا زیرخط فقر قرار گرفتند

براساس اعلام اتحادیه اروپا، بیش از 17 درصد مردم اروپا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، اتحادیه اروپا در گزارشی آورده است: افرادی که در فقر نسبی هستند با درآمدی کمتر از 60 درصد درآمدهای نسبی مردم کشورهای اروپایی قرار دارند، ضمن اینکه معیارهای مربوط به درآمد نسبی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد.

در این گزارش می خوانیم: یک دهم اروپایی‌ها قادر به گرم کردن خانه و 9 درصد آنها نیز قادر به تهیه و مصرف یک روز در میان گوشت نیستند.

در گزارش اتحادیه اروپا تصریح شده است: 20 درصد مردم یونان، اسپانیا و لیتوانی، 26 درصد مردم لتونی و 23 درصد مردم رومانی زیر خط فقر قرار دارند.

چندی پیش نیز براساس جدیدترین تحقیق اتحادیه اروپا درباره وضعیت زندگی و درآمد شهروندان این قاره اعلام شده بود: 15 ‬درصد مردم آلمان با درآمدی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. 

درصد بالای بیکاری ، شغل‌هایی با درآمد پائین و سیرصعودی هزینه زندگی در خیلی از کشورهای اروپایی به عنوان دلیل اصلی گسترش فقر در این قاره گزارش شده است.

 

 

کد مطلب 1019651

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