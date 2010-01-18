تنها نیمی از کشتارگاه های کشور ناظر شرعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام محمد باقر لیاقتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رشت، با تأکید بر احساس وظیفه در مسئولان و متولیان تهیه غذای حلال، افزود: فرآورده های گوشتی پاک و حلال باید در اختیار مردم قرار گیرد.

هم اکنون 40 روحانی و 40 دامپزشک امر نظارت و بهداشت گوشت و نظارت بر ذبح شرعی را در کشورهای دیگر به عهده دارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی به تصویب 12 مصوبه از سوی مجلس در اواخر سال 87 اشاره کرد و گفت: با تصویب این مصوبه ها، وظایفی بر عهده سازمان دامپزشکی قرار گرفت که دقت در امر ذبح را دوچندان کرده است.

وی روحانی آگاه و آشنا به مسائل شرعی را از شرایط ناظرین ذبح در کشتارگاه ها برشمرد و افزود: در تمامی کشتارگاه های سطح کشور مسائل شرعی رعایت می شود، لذا این امر با فرهنگ سازی مناسب باید در بین مردم ترویج شود.

لیاقتی همچنین در خصوص اهمیت کار فرهنگی و آگاه سازی در زمینه ذبح شرعی یادآور شد: کار فرهنگی مقدم بر هر چیزی است از این رو باید در زمینه اطلاع رسانی و فضاسازی معنوی برای از بین بردن مسائل و شبهات بیشتر بهره جست.