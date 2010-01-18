تونی بلر به سبب همکاری با بوش به دادگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، 29 ژانویه مدارک خود را درباره دادخواست مطرح شده علیه وی و با حضور اقوام قربانیان جنگ و گروه های ضد جنگ ارائه خواهد کرد.

بلر 56 ساله، بلندپایه ترین مقام انگلیسی است که به خاطر همکاری انگلیس در جنگ آمریکا علیه عراق مورد بازجویی قرار می گیرد.

این هفته بازجویی از وزیران کابینه بلر درباره دلایل همکاری اعضای این کابینه با آمریکا در جنگ عراق انجام خواهد شد.

یک مقام کابینه بلر در بازجویی های هفته گذشته گفته است که بلر در یادداشتهایی که برای جرج بوش فرستاده است درباره حمایت انگلیس از حمله به عراق در سال 2002 اعلام آمادگی کرده است.

به گفته "آلیستر کمپل" سخنگوی نخست وزیر سابق انگلیس و مسئول ارتباطات دفتر وی ، بلر در یکی از این نامه ها که حدود یک سال پیش از جنگ عراق خطاب به بوش نوشته شد درباره حمایت انگلیس از آمریکا در حمله به عراق برای برکنار کردن صدام اطمینان داده بود.

پیش از حضور کمپل در این کمیته اعلام شد مدارک جدید نشان می داد که بلر، پرونده تسلیحات کشتار جمعی رژیم سابق عراق را بر اساس آنچه آمریکا درباره رژیم صدام می گفت، تغییر داده است.

به نوشته این روزنامه، پرونده ای که پیش از حمله به عراق در سال 2003 درباره تسلیحات کشتار جمعی این کشور تهیه شده بود به یک موضوع جعلی یعنی اینکه "چقدر طول می کشد تا عراق به سلاح هسته ای دست پیدا کند؟" می پرداخت که پاسخ به این پرسش نیز بر اساس گفته های جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا در این زمینه تنظیم شد.

کمیته بررسی دلایل جنگ عراق و چرایی شرکت انگلیس در این جنگ چندی پیش برای یافتن دلایل حضور انگلیس در جنگ عراق تشکیل شد، اما پس از مدتی اعلام شد که این کمیته به دنبال یافتن حقیقت است و نه مجرم .

از سوی دیگر تونی بلر نیز چندی پیش اعلام کرده بود که حتی اگر عراق تسلیحات کشتار جمعی هم نداشت به این کشور حمله می کردیم.

با گذشت زمان و به دست آمدن مدارک جدید، دروغ بودن ادعاهای آمریکا و انگلیس برای حمله به عراق در سال 2003 بیشتر آشکار می شود.

خانواده های نظامیان انگلیسی کشته شده در عراق، مهمترین تعقیب کنندگان محاکمه بلر به سبب مشارکت دادن لندن در جنگ عراق هستند.

قانونی بودن حمله آمریکا و انگلیس به عراق به لحاظ قوانین بین المللی و ارائه مدارک جعلی درباره وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق از مهم ترین مسائلی هستند که بلر درباره آنها باید توضیح دهد.