به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد دریجانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بم اظهار داشت: شبکه برق شهرستان بم نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: در زمین لرزه بم خساراتی به شبکه برق بم وارد شد که در راستای حل مشکلات برق بم 540 میلیارد ریال هزینه شده است.

دریجانی خاطرنشان کرد: پس از زمین لرزه اقدامات وسیعی برای اصلاح شبکه برق بم صورت گرفته است با این وجود این شبکه نیاز به تامین اعتبار مورد نیاز برای اصلاح کامل دارد که این امر به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

رئیس اداره برق بم افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته یک چهارم از شبکه برق این شهرستان تا پایان سال 89 اصلاح می شود که در این راستا شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان هشت میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی همچنین خواستار جذب سریع بودجه اصلاح شبکه برق بم شد و گفت: دو میلیارد و 800 میلیون ریال از اعتبارات بازسازی بم در این خصوص اختصاص یافته است که باید برای اصلاح شبکه برق بروات و بم جذب و هزینه شود.