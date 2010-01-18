به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نعمت‌ الله کاظمی ‌فرامرزی عصر دوشنبه در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی و سومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی در استان مرکزی تولید علم، بومی کردن علوم، ارتباط بین مراکز علمی و صنفی، ارزش بخشیدن به دستاوردهای جوانان را از دیگر اهداف جشنواره خوارزمی کشور برشمرد و افزود: جشنواره خوارزمی مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و بخش دانش‌ آموزی دوره کاردانی زیر 30 سال برعهده آموزش و پرورش است.

وی ارائه خلاقیت، مهارت و دستاوردهای دانش ‌آموزان را از مهم‌ترین وجه تمایز جشنواره جوان خوارزمی با سایر جشنواره ‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: دانش ‌آموزان در جشنواره جوان خوارزمی باید یک یافته، ابداع و اختراع جدید که تاکنون در داخل و خارج از کشور عرضه نشده را ارائه بدهند.

مدیر کمیته اجرایی جشنواره خوارزمی کشور با تاکید بر اینکه اکثر شرکت‌ کنندگان در جشنواره جوان خوارزمی دختران هستند، اضافه کرد: این در حالی است که بیشتر برگزیدگان پسران هستند.

کاظمی با اشاره به اینکه بیشترین شرکت‌ کنندگان در جشنوار جوان خوارزمی در علوم نظری و علوم انسانی هستند، ادامه داد: بیشترین برگزیدگان در جشنواره در علوم فنی و مهندسی هستند.

وی ضعیف و ناقص بودن گزارش دانش آموزان از معرفی آثار خود را دلیل‌ عدم انتخاب و برگزیده شدن طرح‌ های دانش ‌آموزان در جشنواره جوان ذکر کرد و بیان داشت: برای رفع این مشکل دفاع داور از طرح دانش ‌آموزان در مرحله نخست قرار داده شده که پس از انجام این کار از 70 طرح که بعد از دفاع داور به مرحله دفاع از دانش ‌آموز رسید حدود 9 طرح به عنوان برگزیده کشوری انتخاب شده است.

کاظمی عدم وجود کتابی در زمینه گزارش علمی و مستند سازی تحقیقات ابداعی را از مشکلات پژوهش‌ های کاربردی و بنیادی عنوان کرد و متذکر شد: پژوهش‌ های کاربردی و بنیادی باید هم در زمینه علوم انسانی و هم علوم فنی و مهندسی باشد.

در پایان مراسم از 12 دانش ‌آموز برتر مقطع متوسطه در جشنواره جوان خوارزمی استان با اهدای لوح و هدایا تقدیر شد.