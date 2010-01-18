پخش اعترافات 9 سرکرده القاعده / کشف 1500 کیلوگرم مواد منفجره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق از بازداشت 9 نفر از سرکردگان القاعده در موصل خبر داد.
وزارت دفاع عراق همچنین، اعترافات این افراد و چگونگی پیوستن آنها به شبکه تروریستی القاعده را پخش کرد.
خبر دیگر اینکه فرماندهی عملیات بغداد از کشف مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره در مناطق غربی بغداد خبر داد.
بر اساس بیانیه این فرماندهی، نیروهای امنیتی عراق موفق به کشف یک تن و نیم مواد منفجره در منطقه العدل شدند.
دستگیری دو فرد تحت پیگرد در مرکز فلوجه و کشف یک انبار سلاح در غرب موصل از دیگر تحولات مربوط به عراق است.
دستگیری 9 نفر از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده و پخش اعترافات آنها، کشف مقادیر فراوانی سلاح و مواد منفجره و دستگیری دو فرد تحت پیگرد از جمله تحولات مربوط به عراق است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق از بازداشت 9 نفر از سرکردگان القاعده در موصل خبر داد.
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