واگذاری شرکتها به بخش خصوصی مشکلات استان مرکزی را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری ‌نجف ‌آبادی عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان سازمان بازرسی استان مرکزی مسئولیت بازرسی را کارآمد، به روز، فعال و بازدارنده ذکر کرد و افزود: سازمان بازرسی باید مراقبت مستمر بر امور اجرایی کارها داشته باشد.

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه تاکنون گزارشی از سازمان به دفتر نماینده ولی فقیه در استان ارسال نشده است، تصریح کرد: وظیفه دستگاه بازرسی و اطلاعات پیشگیری از فساد است چون پیشگیری بهتر از درمان است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه استان مرکزی در زمینه صنعت و طرحهای عمرانی دارای شرایط خاص و حساسی است، اظهار داشت: واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات استان مرکزی به بخش خصوصی موجب بروز مشکلات زیادی شده و این مسئله نیازمند بررسی و همکاری، برنامه ‌ریزی‌ تمامی مسئولان به ویژه سازمان بازرسی است.

دری نجف ‌آبادی با بیان اینکه بسیاری از پروژه ‌های دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان نیمه کاره رها شده است، متذکر شد: مسئولان بازرسی باید بررسی و گزارش دقیقی در این زمینه ارائه دهند.

وی فعالیت کارکنان سازمان بازرسی را کاری سنگین و خطیر ارزیابی کرد و بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر بازرسی مبارزه با فساد و حفظ و تقویت اقتدار نظام اسلامی و ولایت است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی باید حکیمانه و بدون ملاحظه وظایف خود را انجام دهد، گفت: نقش سازمان بازرسی نقش حساس و مهمی است و در این راستا باید با دقت بیشتری برای احقاق حقوق مردم و دولت تلاش کند.

رئیس سازمان بازرسی و نظارت استان مرکزی نیز در این دیدار با بیان اینکه کار این سازمان مچ ‌گیری افراد نیست، گفت: سازمان بازرسی در راستای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه ‌های اجرایی و نهادهای دولتی حرکت می ‌کند.

حمزه پاک ‌بین خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 356 پرونده به سازمان بازرسی وارد و 27 بازرسی مستمر انجام و 29 گزارش موردی توسط سازمان بازرسی پیگیری و انجام شده است.

وی شعار امسال سازمان بازرسی و نظارت استان مرکزی را مبارزه با مسئولان فساد اقتصادی و پیشگیری از وقوع آن اعلام کرد و اظهار داشت: امسال دو هزار و 500 مراجعه که بیشتر شکایت از کارکرد دستگاه ‌های اجرایی بوده، ارائه شده است.