239 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رمضان امیری عصر دوشنبه در سمینار ویدئو کنفرانس مسئولان زندانهای استان کرمان با رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هم اکنون تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در زندانهای سراسر استان کرمان به 239 مورد رسیده است که اکثر این افراد را زندانیان دیه تصادفات تشکیل می دهند.

وی گفت: در راستای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد در استان کرمان اقدامات فراوانی صورت گرفته است از جمله برگزاری جشنهای گلریزان و جذب کمکهای مردمی و تسهیلات بانکی که این روند ادامه می یابد.

امیری تصریح کرد: در سال جاری تاکنون 24 میلیارد و 510 میلیون ریال اعتبارات دولتی برای مهیا کردن زمینه آزادی اینگونه زندانیان اختصاص یافته است.

مدیرکل زندانهای استان کرمان ادامه داد: پس از تصادف، مهریه، نفقه و بدهی مالی مهمترین دلایل محبوس شدن اینگونه افراد است.

رئیس کل دادگستری کرمان نیز در ادامه این ویدئوکنفرانس افزود: ارائه کمک به خانواده زندانیان نیازمند و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کار پسندیده ای است که در استان کرمان در این راستا اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

علی توکلی گفت: هرچند که این اقدامات زمینه آزادی برخی از این افراد را مهیا کرده است اما نباید این مسئله موجب شود احتیاط مردم در خصوص جلوگیری از بروز این جرائم به خصوص رانندگی کاهش یابد.