بزرگترین کوره ضایعات سوز صنعتی کشور در پتروشیمی اراک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر مجتمع پتروشیمی اراک در مراسم بهره برداری از این طرح بزرگ زیست محیطی گفت: برای طراحی، نصب و راه اندازی این طرح در مجموع 22 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.



پرویز حمیدی افزود: این دستگاه ضایعات با ظرفیت 400 کیلوگرم بر ساعت از سه قسمت اتاقهای حریق، بویلر و فیلتر تشکیل شده و قادر است انرژی را که برای ایجاد دمای هزار و 100 درجه ای آن مصرف می شود را از طریق بویلری با توان 2.3 تن بر ساعت بخار و با فشار هفت بار در سیستم مهار کند.

وی گفت: این کوره به خاطر استفاده از دمای بالا از تشکیل دی اکسین و فوران در گازهای خروجی جلوگیری می کند و با توجه به مجهز بودن این دستگاه به فیلترگاز، ذرات معلق و گازهای خطرناک را در هوا منتشر نمی کند.

وی افزود: روی مسیر خروجی گازها از این کوره ضایعات سوز، یک آنالیزر نصب شده که آلاینده های co، co2 ،hcl و هیدرو کربن ها را مطابق استانداردهای اروپایی و جهانی اندازه گیری می کند.

حمیدی اضافه کرد: برای تامین برخی تجهیزات این دستگاه به لحاظ گستردگی و تنوع از شش سازنده بین المللی استفاده شده است.

وی گفت: 80 درصد از دانش فنی این دستگاه مجهز پسماند سوز صنعتی در پتروشیمی اراک بومی شده و در این زمینه آماده ارائه خدمات به سایر صنایع کشور و استان است.