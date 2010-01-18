بررسی مطالبات مالی شیری از برق شیراز/ منتظر پاسخ شکایت به فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی اختلافات مالی بوجود آمده بین باشگاه برق شیراز با مهدی شیری بازیکن پیشین این تیم عصر امروز(دوشنبه) در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست ابتدا به شکایت مهدی شیری از باشگاه برق شیراز در مورد دریافت طلب 8 میلیون تومانی این بازیکن از باشگاه پیشین خود رسیدگی شد.

در این بین نماینده باشگاه برق شیرازهم تاکید کرد این بازیکن درحالی که با تیم فوتبال این باشگاه قرارداد داشت، به عربستان سفر کرد تا با تیم فوتبال النصر این کشور قرارداد امضا کنند، به همین دلیل طلبی از این باشگاه شیرازی ندارد.

البته در این بین مهدی شیری اعلام کرد به علت اینکه باشگاه النصر عربستان به تعهداتش در مورد این انتقال عمل نکرده، از این باشگاه به فیفا شکایت کرده است.

براین اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت پس از دریافت جواب نهایی فیفا در مورد این شکایت، این پرونده را مجددا مورد بررسی قرارداده و رای نهایی را صادر کند.